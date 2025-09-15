El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 35 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, manteniéndose hidratados y buscando sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Este viento ayudará a mitigar un poco la sensación térmica, aunque no será suficiente para evitar que las temperaturas se sientan elevadas. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, con predominancia del sur y suroeste, lo que podría aportar un ligero alivio en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 20:32, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para los residentes. La temperatura comenzará a descender gradualmente después de las 19:00, permitiendo que la noche sea más fresca y agradable, ideal para disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y un cielo despejado, ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.