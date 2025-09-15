El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Mairena del Alcor disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Las temperaturas oscilarán a lo largo del día, comenzando con un agradable 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 35 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 61% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 20% hacia las 19:00 horas. Esta combinación de calor y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Mairena del Alcor que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 12 km/h. Este viento ligero puede proporcionar algo de alivio del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o en la ciudad.

En resumen, Mairena del Alcor se prepara para un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.