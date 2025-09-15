El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día. A las 00:00 horas, el termómetro marcará 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 28 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 32 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 49%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades de hasta 5 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste y alcanzando velocidades de hasta 12 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio ante el calor, aunque no se anticipan ráfagas fuertes que puedan causar incomodidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

La puesta de sol se producirá a las 20:25 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima perfecto. Con temperaturas agradables y un ambiente mayormente soleado, Lucena se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.