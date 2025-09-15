El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. Durante las horas más frescas de la madrugada, la temperatura continuará bajando hasta llegar a los 19 grados a las 07:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un notable incremento en las temperaturas, alcanzando los 30 grados a las 12:00 y culminando en un máximo de 37 grados a las 17:00. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 55%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos de dirección este con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h. A medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando hasta 17 km/h a las 10:00, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo ante el calor. Sin embargo, hacia la tarde, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas que rondarán entre 3 y 15 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. Esto significa que los habitantes de Lora del Río pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

El orto se producirá a las 08:03 y el ocaso a las 20:29, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.