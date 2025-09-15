El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz solar calienta rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 27 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 15:00, el momento más cálido del día.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 42% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender nuevamente, alcanzando un 19% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando una velocidad de 1 km/h, pero a medida que el día avanza, se intensificará, alcanzando hasta 25 km/h en la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones en el día de hoy, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre se pueden llevar a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La probabilidad de lluvia es nula en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso a las 20:22, brindando a los habitantes de Linares una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja tomar precauciones ante el calor y la exposición solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.