El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 24 grados a las 03:00 horas.
A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 09:00 horas. La humedad relativa también experimentará cambios, comenzando en un 48% y aumentando hasta un 75% a las 08:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor moderada. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias.
El viento soplará desde el noroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 25 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas cálidas, especialmente en las horas centrales del día. A medida que el día avance, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor de 30 grados . La combinación de sol y viento hará que la sensación térmica sea más llevadera, ideal para actividades al aire libre.
Por la tarde, se prevé que la temperatura comience a descender lentamente, situándose en 29 grados a las 15:00 horas y bajando a 27 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa también comenzará a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo. El viento cambiará de dirección hacia el sur, manteniendo velocidades moderadas que oscilarán entre los 12 y 14 km/h.
Al caer la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:36 horas. Las temperaturas nocturnas se mantendrán agradables, rondando los 24 grados a las 21:00 horas, lo que hará que la velada sea propicia para paseos y actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, sin preocupaciones por la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.
