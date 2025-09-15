El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 20 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 23% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h a las 17:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas abiertas y menos protegidas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios públicos.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado hará de este un día ideal para disfrutar de las actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen al máximo las condiciones favorables que ofrece el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.