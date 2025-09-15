El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 25 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un incremento en la temperatura, alcanzando los 32 grados a las 14:00 horas, y llegando a un máximo de 34 grados a las 17:00 horas. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 38% a las 09:00 horas. Sin embargo, se mantendrá en niveles relativamente cómodos, lo que permitirá que la sensación térmica no sea excesivamente sofocante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos programados en la ciudad.

El orto se producirá a las 07:56 y el ocaso será a las 20:23, brindando un día largo y soleado para disfrutar. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más llevadero el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.