El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

Hoy, 15 de septiembre de 2025, el tiempo en Dos Hermanas se presenta con condiciones óptimas para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados entre las 07:00 y las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 41% a la medianoche y aumentando hasta un 64% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad disminuirá, situándose en un 20% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Durante la mañana, el viento será más suave, permitiendo que la sensación térmica se mantenga agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Dos Hermanas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes y la claridad del cielo también brindarán una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 20:31 horas.

En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se caracteriza por un tiempo cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas. La jornada promete ser un deleite para quienes aprecian el buen tiempo y las condiciones agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.