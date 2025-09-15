El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Écija se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde. A lo largo del día, se espera que la temperatura máxima llegue a los 37 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 48% en la noche. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas elevadas es típica de esta época del año en Écija, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde. Esto puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol está programada para las 20:28, lo que permitirá disfrutar de una hermosa tarde y noche despejada. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor del día, con mínimas que rondarán los 18 grados.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar la sensación de calor. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.