El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 22 grados a las 03:00 y 04:00, estabilizándose en 21 grados a las 05:00. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 06:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 08:00.

Durante la mañana, la temperatura irá en ascenso, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 25 grados a las 10:00. A medida que el sol se eleva en el cielo, se prevé que la temperatura continúe su ascenso, llegando a los 28 grados a las 11:00 y alcanzando un máximo de 34 grados entre las 14:00 y las 15:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 44% y el 72%, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del oeste a una velocidad de 7 km/h, aumentando a 10 km/h a las 00:00. A lo largo de la mañana, el viento cambiará de dirección, predominando del sur y alcanzando velocidades de hasta 8 km/h. En la tarde, se espera que el viento sople del oeste a velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h, lo que proporcionará un alivio ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Coria del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol está programada para las 20:32, lo que permitirá disfrutar de una hermosa tarde y noche despejada. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Coria del Río, con temperaturas cálidas y un cielo despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.