El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Córdoba se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados y, a medida que avance la jornada, se espera que alcancen un máximo de 37 grados en las horas pico de la tarde.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, se registrará una humedad del 31%, que aumentará gradualmente hasta alcanzar un 23% por la tarde. Esto significa que, aunque las temperaturas sean elevadas, la baja humedad contribuirá a que el calor sea más tolerable, permitiendo que los cordobeses disfruten de actividades al aire libre sin sentirse abrumados.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta los 17 km/h en dirección oeste. Este viento, aunque no será muy fuerte, ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más calurosas del día. Las ráfagas serán más intensas en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones en el pronóstico del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los cordobeses disfruten de un hermoso atardecer, que se espera para las 20:27. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para salir y disfrutar de la vida nocturna de la ciudad.

En resumen, Córdoba vivirá un día de clima ideal, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.