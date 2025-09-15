El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Castilleja de la Cuesta, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 25 grados, que descenderá ligeramente a 21 grados hacia las 05:00 horas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 34 grados a las 15:00 horas, momento en el que se prevé que se registre la temperatura más alta del día. La tarde se mantendrá cálida, con valores que rondarán los 34 grados hasta las 18:00 horas, antes de descender a 30 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que caerán a 27 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 43% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% durante la tarde y la noche. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo del día, el viento será más ligero por la mañana, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa ligera que hará más llevadero el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.