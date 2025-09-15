El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 24 grados a las 03:00 horas.

A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados alrededor de las 14:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 72%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave que soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 38 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:36 horas, brindando un espectáculo visual digno de contemplar.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 30 grados , y comenzarán a descender lentamente hacia la noche. La humedad relativa también experimentará una ligera disminución, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo al caer la tarde. Las condiciones de viento se mantendrán constantes, con ráfagas que podrían llegar a los 25 km/h, especialmente en las horas de mayor calor.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por la playa, una comida en una terraza o simplemente relajarse en el parque. Con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa refrescante, los habitantes de Cartaya tienen la oportunidad de aprovechar al máximo este hermoso día de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.