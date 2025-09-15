El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 24 grados a la 01:00 y 23 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará su descenso, estabilizándose en torno a los 22 grados entre las 03:00 y las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, se espera un ligero aumento, alcanzando los 21 grados a las 05:00 y 20 grados a las 06:00. Durante las horas de la mañana, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% y aumentando hasta un 57% a las 06:00, lo que podría generar una sensación de frescura.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 13 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 18 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un aumento significativo a medida que se acerque el mediodía, alcanzando los 34 grados a las 16:00 y un pico de 35 grados a las 17:00. A pesar de este calor, la ausencia de precipitaciones es notable, ya que no se esperan lluvias durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado.

La tarde se mantendrá despejada, con temperaturas que comenzarán a descender lentamente hacia la noche. A las 20:00, se anticipa que la temperatura baje a 31 grados, y para las 21:00, se espera que se sitúe en 29 grados. La puesta de sol ocurrirá a las 20:30, marcando el final de un día cálido y soleado.

En resumen, Carmona disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que harán que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.