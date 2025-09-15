El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 05:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 34 grados a las 14:00. Este incremento en el calor se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 42% a la medianoche, irá aumentando hasta un 69% a las 06:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. A las 01:00, se registrará una ráfaga de hasta 12 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas. A lo largo del día, el viento se mantendrá en niveles moderados, alcanzando su máxima velocidad de 18 km/h a las 21:00, cuando la temperatura comience a descender nuevamente.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Camas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

El ocaso se producirá a las 20:31, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas. En resumen, el tiempo de hoy en Camas será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente soleado y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.