El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 25 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados hacia la tarde, alcanzando su punto máximo de 34 grados alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 51% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, especialmente en la tarde, cuando la temperatura se eleva y la humedad comienza a aumentar.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, la dirección del viento se mantendrá mayormente estable, lo que significa que no se anticipan cambios significativos en las condiciones atmosféricas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. Las condiciones son perfectas para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:25 horas. La visibilidad será excelente, lo que hará que la observación de las estrellas sea una actividad placentera al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como un día ideal, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, lo que invita a disfrutar de las actividades al aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.