El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 36 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un tiempo agradable, con temperaturas alrededor de 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 21 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la tarde sea bastante calurosa. Por lo tanto, se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando hasta un 67% hacia el final de la jornada. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más altas, especialmente en la tarde. Sin embargo, la brisa suave que se espera ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 18:00 horas. Esta brisa será un alivio en el calor del día y podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o paseos por el campo.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, con un pronóstico de 0 mm de lluvia durante todo el día. Esto significa que no hay riesgo de lluvias, lo que permitirá que los planes al aire libre se lleven a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 08:05 y el ocaso a las 20:31, los habitantes de Las Cabezas de San Juan podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.