El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los habitantes durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados , comenzando con un fresco de 21 grados a las 5 de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 34 grados a las 3 de la tarde. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 31 grados a las 9 de la noche, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con valores que comenzarán en un 42% por la mañana y que irán disminuyendo a un 24% por la tarde, se espera que la sensación de calor sea más intensa durante las horas centrales del día. Sin embargo, por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 43% a las 11 de la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin la amenaza de lluvia. Es un día propicio para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.