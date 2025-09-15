El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Bailén se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 22 grados a las 05:00 y 06:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00. Este aumento en el calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 43% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales. A partir de las 18:00, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 34 grados a las 19:00 y 33 grados a las 20:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste y del sur, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:56 y el ocaso a las 20:23, lo que significa que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de un día largo y soleado. Esta combinación de temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un buen rato en los parques locales. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día, manteniéndose hidratados y buscando sombra cuando sea necesario.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.