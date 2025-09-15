El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad. La temperatura inicial será de 26 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un mínimo de 20 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 43% y el 77%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo a medida que la temperatura se eleva. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Baeza que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 7 y 20 km/h. En las horas de mayor actividad, especialmente entre las 10:00 y las 14:00, se registrarán ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se pronostica un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el casco histórico de Baeza o visitas a sus emblemáticos monumentos.

El amanecer se producirá a las 07:55 y el ocaso será a las 20:22, brindando una larga jornada de luz solar. Con un tiempo tan favorable, es un día perfecto para disfrutar de la belleza de Baeza, ya sea explorando sus calles empedradas o degustando la gastronomía local en alguna de sus terrazas al aire libre.

