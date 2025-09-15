El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un ascenso que llevará el termómetro a 21 grados, alcanzando un pico de 35 grados hacia las 17:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 40%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas centrales del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sector norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.
La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Esto convierte a hoy en un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o cualquier evento al exterior. La visibilidad será excelente, gracias a la ausencia de nubes y la baja probabilidad de humedad en el ambiente.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 21:00. El ocaso se producirá a las 20:25, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 24 grados a las 23:00, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.
En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.
