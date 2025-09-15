El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 21 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 06:00.
A medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 15:00. La tarde será especialmente cálida, con un pico de 36 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Sin embargo, a partir de las 18:00, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 34 grados hacia las 20:00.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 53% a las 08:00. A lo largo del día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 20% durante las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 21:00, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Arahal podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de nubes y la baja humedad.
En resumen, el tiempo en Arahal para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, perfecto para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día, especialmente entre las 15:00 y las 17:00, cuando se espera el mayor calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.
