El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Andújar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% a medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 60% hacia las 08:00. Sin embargo, esta humedad no generará incomodidad, ya que las temperaturas se mantendrán en un rango que permitirá disfrutar del aire libre. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los habitantes de Andújar realicen sus actividades diarias sin preocupaciones.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste a una velocidad de 8 km/h, que irán aumentando a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el este y noreste, manteniendo su intensidad.

La salida del sol está programada para las 07:58, y el ocaso se producirá a las 20:24, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. Este clima ideal es perfecto para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques de la ciudad.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 37 grados , sin posibilidad de lluvias y con un viento moderado que hará más llevadero el calor. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.