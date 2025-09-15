El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 25 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 30 grados a las 14:00, lo que indica un día cálido y soleado.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se sitúa en un 51%, aumentando gradualmente hasta un 75% a las 08:00. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 51% hacia las 18:00. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada gracias a la disminución de la humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las primeras horas de la mañana. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del noreste y del norte, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. A partir de las 14:00, se espera que la velocidad del viento disminuya, estabilizándose en torno a los 20 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se anticipan precipitaciones en el pronóstico, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Aljaraque pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. El ocaso se producirá a las 20:35, marcando el final de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de una agradable velada al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.