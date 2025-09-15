El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, La Algaba se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 25 grados a la 1 p.m. y bajando a 24 grados a las 2 p.m. Este descenso en la temperatura es normal para esta época del año, pero se espera que durante la tarde, especialmente entre las 3 p.m. y las 6 p.m., el termómetro vuelva a subir, alcanzando un máximo de 36 grados a las 4 p.m.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo a un 35% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave a moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, provenientes del suroeste. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente disfrutar del sol. Las condiciones climáticas son perfectas para organizar eventos al aire libre, ya que no hay indicios de cambios en el tiempo que puedan arruinar los planes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 9 p.m. El ocaso se producirá a las 20:31, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, La Algaba disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 36 grados, y sin posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.