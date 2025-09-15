El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 02:00 horas y 20 grados a las 03:00 horas. Sin embargo, a partir de las 04:00 horas, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 05:00 y 06:00 horas. A medida que el día avanza, se prevé un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará los 31 grados entre las 15:00 y 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá en torno al 41% y 43%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que el día se calienta, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 34% hacia las 21:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h a las 09:00 horas. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 30 km/h a las 15:00 horas, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Alcalá la Real pueden disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:57 horas y el ocaso a las 20:23 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más placentera la experiencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.