El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 25 grados a la 01:00 y 24 grados a las 02:00. Para las horas centrales del día, las temperaturas se elevarán considerablemente, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 63% en la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas suban, alcanzando un 19% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de bochorno, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. La máxima racha de viento se registrará a las 20:00 horas, con una velocidad de 28 km/h, lo que puede proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para eventos al aire libre y actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para disfrutar de un día agradable y seguro.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.