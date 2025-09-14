El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 14 de septiembre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 21 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar rápidamente, alcanzando los 34 grados a las 15:00 horas y un máximo de 35 grados entre las 16:00 y 18:00 horas. Por la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 28 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 22% a medianoche y aumentando gradualmente hasta un 58% en las horas de la mañana. Sin embargo, se mantendrá en niveles cómodos durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable a pesar del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que el día avanza, el viento disminuirá en intensidad, especialmente por la tarde y noche, donde se espera que las velocidades caigan a 4 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día seco y soleado. Este clima favorable es perfecto para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

En resumen, el 14 de septiembre se presenta como un día ideal para disfrutar del buen tiempo en El Viso del Alcor, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.