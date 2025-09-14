El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Utrera se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, pero no se anticipa ninguna precipitación, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día tranquilo y sin lluvias.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, comenzando en 27 grados a la medianoche y alcanzando los 20 grados hacia las 8 de la mañana. La humedad relativa también mostrará un aumento, comenzando en un 23% y alcanzando un 57% a media mañana, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido y húmedo.

Durante la tarde, el sol brillará intensamente, y las temperaturas se elevarán rápidamente, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad que, aunque comenzará a descender, se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 15% al final de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Utrera tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 29 grados a las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 20:32. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy será mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 36 grados . Sin lluvias a la vista y con un viento moderado, será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.