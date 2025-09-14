El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados a lo largo del día. Las horas más cálidas se registrarán entre las 16:00 y las 18:00, cuando se alcanzarán los 34 grados, ofreciendo un calor notable que invitará a buscar sombra o refrescarse. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados, descendiendo ligeramente a medida que se acerque la tarde. La noche traerá un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 27 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento del norte es típico de la región y contribuirá a mantener un ambiente seco y despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Úbeda o disfrutar de un picnic en uno de sus hermosos parques.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento ligero que hará que la jornada sea placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, aprovechando al máximo el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.