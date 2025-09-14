El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, Tomares se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, la situación mejorará notablemente, dando paso a un ambiente mayormente despejado.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 22 y 35 grados . La mañana comenzará con un tiempo relativamente fresco, alcanzando los 22 grados a las 6 de la mañana, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 34 grados en la tarde. A medida que el sol se eleva, la sensación térmica se intensificará, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 27 grados hacia las 11 de la noche.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 39% hacia la medianoche del día siguiente. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede ser un alivio para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 21 km/h, y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no se anticipan condiciones ventosas que puedan afectar las actividades diarias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar del buen tiempo, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, Tomares disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.