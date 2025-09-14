El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% por la mañana y disminuyendo a un 17% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que es importante tener en cuenta la protección solar. La brisa del norte, que soplará a velocidades de entre 8 y 14 km/h, proporcionará algo de alivio en las horas más calurosas, aunque no será suficiente para mitigar completamente el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

El viento, que soplará principalmente del norte, alcanzará ráfagas de hasta 22 km/h en las horas de la tarde. Esto podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades como ciclismo o deportes al aire libre, ya que el viento puede influir en la sensación térmica.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde. La ausencia de precipitaciones y la presencia de una brisa moderada del norte hacen de este un día propicio para disfrutar del aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y se mantengan hidratados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.