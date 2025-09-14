El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, La Rinconada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 36 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% por la mañana y disminuyendo a niveles más bajos a medida que el calor se intensifique, alcanzando un 17% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que se recomienda a los residentes mantenerse hidratados y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, en general, el viento será ligero, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos en familia o eventos deportivos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 28 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:33, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas elevadas y un cielo mayormente despejado, es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo. Recuerden protegerse del sol y mantenerse hidratados mientras disfrutan de este espléndido día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.