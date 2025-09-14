El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente durante la tarde. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar un máximo de 37 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% y alcanzando un mínimo de 13% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Puente Genil que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

El amanecer se producirá a las 08:00 horas y el ocaso a las 20:28 horas, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, Puente Genil se convierte en un destino atractivo para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo.

En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas elevadas y vientos moderados, lo que promete un día agradable y soleado para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.