El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas relacionadas con el viento.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando los 31 grados a las 20:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 20:26.

Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, realizar paseos o simplemente relajarse en el exterior. Los amantes de la fotografía también encontrarán oportunidades ideales para capturar la belleza del paisaje bajo un cielo despejado. En resumen, Priego de Córdoba se prepara para un día de calor moderado, cielos despejados y vientos suaves, condiciones perfectas para disfrutar de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.