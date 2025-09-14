El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 21 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados a las 17:00 horas. Por la noche, se espera que la temperatura descienda a 24 grados a las 23:00, lo que sugiere una velada cálida y confortable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 69% a las 08:00. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente bajos, lo que contribuirá a la sensación de calor. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad controlada hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noroeste y el norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento ligero será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los ciudadanos de Pozoblanco pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, ideal para actividades familiares, paseos por el campo o visitas a eventos locales.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas cálidas y un viento ligero que hará que la experiencia al aire libre sea placentera. Aprovecha este día soleado y disfruta de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.