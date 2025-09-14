El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 28°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 41% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más soportable, aunque el calor se sentirá más intenso durante las horas centrales del día. Es recomendable que los residentes se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 16 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución al realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades familiares, paseos por el campo o simplemente relajarse en el jardín.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando unos 29°C hacia la noche. El ocaso se producirá a las 20:32, marcando el final de un día cálido y soleado. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 26°C, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será mayormente soleado, cálido y seco, con vientos moderados que ofrecerán un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.