El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 35 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Se prevé que la temperatura más alta se registre alrededor de las 17:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 35 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 28 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 24 grados hacia el final de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pero en general, se mantendrá en el rango de los 6 a 9 km/h durante la mayor parte del tiempo.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o en la ciudad.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el centro de la ciudad o explorando la naturaleza en los alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.