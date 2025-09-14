El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 26°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Montilla tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% por la mañana y descendiendo a un 14% en las horas de mayor calor. Esto puede contribuir a una sensación térmica más elevada, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo y actuar en consecuencia.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento ligero será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más fresco.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para disfrutar de un día en familia o con amigos.

El amanecer se producirá a las 07:59 y el ocaso será a las 20:27, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, Montilla experimentará un día soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un cielo mayormente despejado. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para el calor y aprovechen las condiciones ideales para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.