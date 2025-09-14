El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un sol radiante que alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 27°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Moguer que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

La humedad relativa comenzará en un 30% por la mañana, aumentando gradualmente hasta llegar a un 48% por la noche. Este incremento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante la tarde. Sin embargo, la brisa que soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 27 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en la playa o realizar actividades recreativas en el campo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34°C hacia las 15:00 horas y bajando gradualmente hasta los 26°C al caer la noche. La puesta de sol está programada para las 20:36, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado, temperaturas cálidas y una brisa refrescante. Se aconseja a la población que aproveche el día, manteniendo siempre en mente la importancia de la protección solar y la hidratación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.