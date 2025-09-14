El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 33 grados durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% y descendiendo a un 15% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 9 km/h en la tarde. Este viento suave contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá que el ambiente se mantenga tranquilo y agradable.
La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.
El orto se producirá a las 07:56, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 20:25, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, Martos disfrutará de un día espléndido, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave, perfecto para aprovechar al máximo el fin de semana.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- La creación en vivo impregna la Noche del Patrimonio en Córdoba
- Una incidencia en la red ferroviaria causa retrasos en 32 trenes entre Madrid y Córdoba
- Piden cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora del área de Infraestructuras
- Estas son las procesiones del fin de semana en Córdoba: horarios y recorridos
- Feria del Valle de Lucena: tradición y mucha fiesta durante todo el día