El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 33 grados durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% y descendiendo a un 15% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 9 km/h en la tarde. Este viento suave contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá que el ambiente se mantenga tranquilo y agradable.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

El orto se producirá a las 07:56, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 20:25, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, Martos disfrutará de un día espléndido, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave, perfecto para aprovechar al máximo el fin de semana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.