El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados entre las 05:00 y las 06:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% a las 00:00 y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. La racha máxima de viento se registrará en torno a las 10:00, alcanzando los 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 08:02 y el ocaso a las 20:30, lo que brinda una buena cantidad de luz solar durante el día. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, Marchena se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protector solar si planean estar expuestos al sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.