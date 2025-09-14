El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 36 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 36 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 22% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 39% por la noche. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de calor podría ser más llevadera en las horas de la tarde, cuando la humedad se mantenga en niveles aceptables.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 21 km/h, disminuyendo a medida que avanza el día, con velocidades que rondarán entre 10 y 20 km/h en las horas centrales. Esto proporcionará un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en todo el día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El amanecer se producirá a las 08:05, y el ocaso será a las 20:33, lo que brinda a los habitantes de Mairena del Aljarafe una larga jornada de luz solar. Es un día ideal para disfrutar de paseos por el parque, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del sol y el calor, con cielos despejados y temperaturas agradables. Asegúrate de hidratarte adecuadamente y protegerte del sol si planeas pasar tiempo al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.