El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más soleado. A partir de las 10:00 horas, la previsión indica cielos completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 21 y 36 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, alcanzando los 21 grados a las 6:00 horas, y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 36 grados hacia las 17:00 horas. Esta variación térmica sugiere que será un día caluroso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente durante las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% a las 6:00 horas y descendiendo hasta un 16% en las horas centrales del día. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este panorama meteorológico es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado del norte. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.