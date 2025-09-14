El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Se recomienda a los habitantes y visitantes de Lora del Río que tomen precauciones ante el calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas. La sensación térmica podría ser aún mayor debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 15% durante gran parte del día, lo que puede hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas de viento más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la radiación solar será intensa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27°C hacia la medianoche. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:31. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor y mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.