El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 27°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo para los habitantes de la región.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de temperatura, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es particularmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
El amanecer se producirá a las 07:55 y el ocaso será a las 20:24, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 19°C.
En resumen, el tiempo en Linares para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y vientos suaves. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de un ambiente placentero y soleado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.
