El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 20 y 34 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 36% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% en la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Por la tarde, se espera que la humedad se sitúe en torno al 30%, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan aún más elevadas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 38 km/h. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares en parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista de las estrellas. El ocaso se producirá a las 20:38 horas, marcando el final de un día cálido y soleado.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.