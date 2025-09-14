El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la presencia de nubes disminuirá, dejando paso a un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 36 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 36 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más soportable, aunque se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a una velocidad de entre 9 y 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia las 23:00 horas. Las condiciones seguirán siendo agradables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 20:33 horas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea más placentera. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y disfrutar de lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.