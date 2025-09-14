El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 34 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 27 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados en la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados en las horas pico de la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 31% en horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento ligero proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a quienes se desplacen por la ciudad como a aquellos que deseen disfrutar de la belleza natural de los alrededores.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento ligero que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar y mantenerte hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.